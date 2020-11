Basket | Hedo Turkoglu annuncia la positività al Covid-19 con lievi sintomi

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente della Federazione cestistica turca, nonché giocatore tra i più rappresentativi del suo Paese,, è risultato positivo al-19. Adrlo è lui stesso, in un messaggio nella propria lingua che ha condiviso con il mondo tramite Twitter.ha dichiarato di essere attualmente con, e che si trova attualmente in isolamento nel proprio domicilio. Ha inoltre invitato con forza a seguire tutte le norme sanitarie richieste in questo periodo in materia di contenimento della pandemia e, in particolare, della sua seconda ondata. Nella sua carriera, il nativo di Istanbul (19 marzo 1979) ha militato per 15 stagioni in NBA: scelto con la sedicesima chiamata al draft del 2000 dopo quattro stagioni all’Efes Pilsen (odierno Anadolu ...