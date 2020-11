Juventus, Khedira a 360°: “Soddisfatto della mia carriera, ma sento che mi manca ancora una cosa” (Di giovedì 19 novembre 2020) "Sono soddisfatto della mia carriera, ma sento che mi manca ancora una cosa".Lo ha detto Sami Khedira. La sua ultima partita risale al 12 giugno 2020, nella scorsa stagione, limitato dagli infortuni, ha totalizzato appena 978', in questa non è mai sceso in campo, ma iil centrocampista della Juventus non si scoraggia e progetta già il suo futuro, partendo dal sogno Inghilterra: "E' un mio desiderio fin da quando ero bambino - ha raccontato a Sky Sport Germany -, sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera, ma sento che mi manca ancora una cosa, cioè la Premier League"."Ho visto così tante partite da ragazzo, lo sto facendo tutt'oggi - ha proseguito Khedira -. E mi è sempre ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) "Sono soddisfattomia, mache miuna cosa".Lo ha detto Sami. La sua ultima partita risale al 12 giugno 2020, nella scorsa stagione, limitato dagli infortuni, ha totalizzato appena 978', in questa non è mai sceso in campo, ma iil centrocampistanon si scoraggia e progetta già il suo futuro, partendo dal sogno Inghilterra: "E' un mio desiderio fin da quando ero bambino - ha raccontato a Sky Sport Germany -, sono davvero felice e soddisfattomia, mache miuna cosa, cioè la Premier League"."Ho visto così tante partite da ragazzo, lo sto facendo tutt'oggi - ha proseguito-. E mi è sempre ...

