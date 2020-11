Federmanager: sostenibilità non è un costo ma fa crescere profitto e reputazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - La sostenibilità non è un costo, ma un investimento che genera profitto. Ed è sempre più essenziale per le aziende, in termini di crescita e posizionamento sul mercato. Questa è l'opinione del campione di 1.121 tra dirigenti, quadri e professionals, iscritti a Federmanager, interrogato dalla survey 'La sfida della sostenibilità competitiva', condotta dall'Osservatorio 4.Manager, tra il 28 ottobre e il 10 novembre 2020, e presentata durante il web talk 'Il valore della sostenibilità. profitto, concorrenza e reputazione d'impresa', organizzato da Federmanager con 4.Manager e Esgr. Per 2 manager su 3 infatti una crescente evoluzione delle aziende verso criteri e certificazioni di sostenibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - Lanon è un, ma un investimento che genera. Ed è sempre più essenziale per le aziende, in termini di crescita e posizionamento sul mercato. Questa è l'opinione del campione di 1.121 tra dirigenti, quadri e professionals, iscritti a, interrogato dalla survey 'La sfida dellacompetitiva', condotta dall'Osservatorio 4.Manager, tra il 28 ottobre e il 10 novembre 2020, e presentata durante il web talk 'Il valore della, concorrenza ed'impresa', organizzato dacon 4.Manager e Esgr. Per 2 manager su 3 infatti una crescente evoluzione delle aziende verso criteri e certificazioni di...

