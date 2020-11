Tempi duri per i single: fare conoscenze è difficile (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempi duri per i single: secondo la piattaforma MioDottore, 3 italiani su 4 in cerca dell’anima gemella non riescono a fare nuove conoscenze a causa del Covid Complici le nuove disposizioni in fatto di sicurezza, gli italiani si trovano nuovamente a convivere con forti limitazioni alle interazioni sociali, con un conseguente e inevitabile cambiamento delle abitudini e delle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020)per i: secondo la piattaforma MioDottore, 3 italiani su 4 in cerca dell’anima gemella non riescono anuovea causa del Covid Complici le nuove disposizioni in fatto di sicurezza, gli italiani si trovano nuovamente a convivere con forti limitazioni alle interazioni sociali, con un conseguente e inevitabile cambiamento delle abitudini e delle… L'articolo Corriere Nazionale.

AnExorcist1 : ..non ha risposto raga, che tempi duri ???????????? - Datafriedkin : RT @IlTecnico_ASR: Nessuno ha mai fatto questo nome... ?????? Tempi duri per i giornalisti che seguono la Roma.. - IlTecnico_ASR : Nessuno ha mai fatto questo nome... ?????? Tempi duri per i giornalisti che seguono la Roma.. - AngelaVillani9 : RT @Occe64: Se potessi mandarti il sole che inonda il mio piccolo paese, lo farei: posso mandarti però tutto il sole che tu sei, la gioia c… - CastellinoLuigi : @aniello7779 Ti ripeto secondo me ha risposto istintivamente,sono tempi duri ??per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Tempi duri Crotone, tempi duri per le fioriere in centro città ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it Covid, cosa sappiamo oggi dei due vaccini che potrebbero «salvarci»?

D’altra parte, gli studi sono così recenti che non sappiamo ancora per quanto tempo gli anticorpi rimangono nel corpo. Se fosse raggiunto l’obiettivo di una protezione che dura circa un anno (come ...

A causa del lockdown, gli abusi sui minori aumentati del 45%

Gli operatori del Telefono Azzurro, nei tre mesi più duri dell’emergenza-Covid, hanno registrato un numero crescente di richieste d’aiuto. Un balzo del 29% nel numero dei contatti con gli operatori de ...

D’altra parte, gli studi sono così recenti che non sappiamo ancora per quanto tempo gli anticorpi rimangono nel corpo. Se fosse raggiunto l’obiettivo di una protezione che dura circa un anno (come ...Gli operatori del Telefono Azzurro, nei tre mesi più duri dell’emergenza-Covid, hanno registrato un numero crescente di richieste d’aiuto. Un balzo del 29% nel numero dei contatti con gli operatori de ...