Perché si può dire "a me mi" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quanto si può influenzare la lingua? Molto spesso i grammatici registrano quello che dice la gente, selezionano una delle forme che circolano, e stabiliscono che quella debba diventare la norma. Funziona? A volte. Quello che sicuramente non funziona è imporre con la forza una regola che non appartiene al sistema, o imporre la cancellazione di una regola che invece è perfettamente naturale. Non ci credete? Beh, allora ditemi Perché continuiamo tutti a dire a me mi anche se la maestra a scuola ci diceva che è sbagliato e i vari trattatelli sul come parlare correttamente, e spesso anche le grammatiche blasonate, lo riportano come errore. Il fatto è che nella lingua non esiste l’errore: esiste quello che la gente dice e quello che non dice. Se qualcuno dice qualcosa è Perché la lingua lo permette. Più semplice di così! La lingua non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quanto si può influenzare la lingua? Molto spesso i grammatici registrano quello che dice la gente, selezionano una delle forme che circolano, e stabiliscono che quella debba diventare la norma. Funziona? A volte. Quello che sicuramente non funziona è imporre con la forza una regola che non appartiene al sistema, o imporre la cancellazione di una regola che invece è perfettamente naturale. Non ci credete? Beh, allora ditemicontinuiamo tutti aa me mi anche se la maestra a scuola ci diceva che è sbagliato e i vari trattatelli sul come parlare correttamente, e spesso anche le grammatiche blasonate, lo riportano come errore. Il fatto è che nella lingua non esiste l’errore: esiste quello che la gente dice e quello che non dice. Se qualcuno dice qualcosa èla lingua lo permette. Più semplice di così! La lingua non ...

