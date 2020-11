Atalanta, non solo gioie sugli esterni: da Reca a Piccini ecco tutti i flop (Di martedì 17 novembre 2020) L’Atalanta di Gasperini ha costruito parte dei suoi successi grazie agli esterni: oltre ai pluridecorati top, le corsie nerazzurre hanno però anche accolto parecchi flop Lunga vita a Gosens e Hateboer, ultimi interpreti lussuosi di un ruolo che nella straordinaria Atalanta di Gasperini è vitale. Un quinquennio memorabile inaugurato con le felicissime intuizioni Conti e Spinazzola, ma che non sempre si è dipanato allo stesso livello. Soprattutto con le cosiddette “seconde linee”. Un problema, quello della mancanza di alternative valide, che sta venendo a galla chiaramente nella stagione in corso. Al di là dell’indiscutibile coppia titolare formata dal tedesco e dell’olandese, infatti, c’è il deserto o giù di lì. Deludente sin qui il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) L’di Gasperini ha costruito parte dei suoi successi grazie agli: oltre ai pluridecorati top, le corsie nerazzurre hanno però anche accolto parecchiLunga vita a Gosens e Hateboer, ultimi interpreti lussuosi di un ruolo che nella straordinariadi Gasperini è vitale. Un quinquennio memorabile inaugurato con le felicissime intuizioni Conti e Spinazzola, ma che non sempre si è dipanato allo stesso livello. Soprattutto con le cosiddette “seconde linee”. Un problema, quello della mancanza di alternative valide, che sta venendo a galla chiaramente nella stagione in corso. Al di là dell’indiscutibile coppia titolare formata dal tedesco e dell’olandese, infatti, c’è il deserto o giù di lì. Deludente sin qui il ...

