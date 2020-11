Incidente stradale: il piccolo Steve trova la morte a soli 5 anni (Di lunedì 16 novembre 2020) Gravissimo Incidente stradale mortale in provincia di Rovigo: il piccolo Steve trova la morte a soli 5 anni, ferita la mamma. Una tragedia stradale si è consumata stamattina intorno all’ora di pranzo in provincia di Rovigo. Lo schianto drammatico è avvenuto infatti in via Scavazza, tra il centro commerciale Il Faro e il centro abitato … Leggi su viagginews (Di lunedì 16 novembre 2020) Gravissimomortale in provincia di Rovigo: illa, ferita la mamma. Una tragediasi è consumata stamattina intorno all’ora di pranzo in provincia di Rovigo. Lo schianto drammatico è avvenuto infatti in via Scavazza, tra il centro commerciale Il Faro e il centro abitato …

AngeloSantoro : Accendete il tg: 500 italiani morti in un disastro aereo. Oppure sul web leggete: maxi incidente stradale, 500 vitt… - LaStampa : Incidente mortale oggi a Torino in strada vicinale della Cebrosa all’altezza del numero 116, davanti al magazzino d… - sivistradi99 : RT @waldauseyes: Ventiquattro anni. Sei fidanzato e sei felice. Non sai se sia la persona giusta ma ti godi il momento e sei semplicemente… - choriflettutoo : RT @waldauseyes: Ventiquattro anni. Sei fidanzato e sei felice. Non sai se sia la persona giusta ma ti godi il momento e sei semplicemente… - ex_smiles : RT @waldauseyes: Ventiquattro anni. Sei fidanzato e sei felice. Non sai se sia la persona giusta ma ti godi il momento e sei semplicemente… -