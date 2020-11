Come evitare la prossima pandemia (Di martedì 3 novembre 2020) Il covid-19 ci ha fatto riscoprire il pericolo delle malattie infettive. Ora dobbiamo guardare oltre l’attuale pandemia e riflettere sul futuro del pianeta. Il video del New York Times. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 3 novembre 2020) Il covid-19 ci ha fatto riscoprire il pericolo delle malattie infettive. Ora dobbiamo guardare oltre l’attualee riflettere sul futuro del pianeta. Il video del New York Times. Leggi

CarloCalenda : Al Parlamento Europeo lavoriamo efficacemente da remoto. Commissioni, aula e incontri su dossier. Lo stesso sistema… - dellorco85 : Oggi tra Lombardia e Campania oltre 10mila contagi. Ormai è chiaro anche ai pali della luce: le città più critiche,… - CarloCalenda : Come sopravvivere alla seconda ondata: 1) Evitare le litanie paternalistiche con autoassoluzione finale di #Arcuri;… - mauriziosantin : RT @lucianonobili: È incredibile che dopo il flop #Inps e mesi di attesa @minambienteIT abbia scelto per erogare il #BonusMobilita l’ennesi… - ItaliaViva : RT @lucianonobili: È incredibile che dopo il flop #Inps e mesi di attesa @minambienteIT abbia scelto per erogare il #BonusMobilita l’ennesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come evitare Come evitare la prossima pandemia (Video) Internazionale La difficile gestione delle persone migranti durante la pandemia

Il problema più rilevante è la mancanza di spazi adeguati per isolare i positivi ed evitare soluzioni emergenziali come le “navi quarantena” ...

Crisanti: "Servono misure per evitare terza ondata"

“Bisogna prendere delle misure per evitare la terza ondata ... di definizione - aggiunge l'esperto a proposito delle misure annunciate nel nuovo Dpcm - come ad esempio il numero dei posti letto ...

Il problema più rilevante è la mancanza di spazi adeguati per isolare i positivi ed evitare soluzioni emergenziali come le “navi quarantena” ...“Bisogna prendere delle misure per evitare la terza ondata ... di definizione - aggiunge l'esperto a proposito delle misure annunciate nel nuovo Dpcm - come ad esempio il numero dei posti letto ...