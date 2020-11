Spari in centro città: un morto e un ferito grave (Di lunedì 2 novembre 2020) Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite a Vienna, dopo che sono stati sentiti Spari vicino alla sinagoga. Lo riferiscono alcuni media locali, aggiungendo che la polizia ha effettuato una vasta operazione. Un aggressore sarebbe stato ucciso dagli agenti, mentre un altro sarebbe stato arrestato. Tra i feriti gravi figurerebbe anche un poliziotto, in … L'articolo Spari in centro città: un morto e un ferito grave proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) Una persona &e; morta e diverse altre sono rimaste ferite a Vienna, dopo che sono stati sentitivicino alla sinagoga. Lo riferiscono alcuni media locali, aggiungendo che la polizia ha effettuato una vasta operazione. Un aggressore sarebbe stato ucciso dagli agenti, mentre un altro sarebbe stato arrestato. Tra i feriti gravi figurerebbe anche un poliziotto, in … L'articoloincitt&a;: une unproviene da YesLife.it.

