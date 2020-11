Scherma | Di Francisca rinuncia a Tokyo2020 | “Aspetto un figlio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Qualche tempo fa ho fatto un sogno. Tenevo per mano una bimba davanti a una vetrata affacciata sul mare. Sulla spiaggia, Ivan ed Ettore che giocavano con la sabbia”. Queste le parole della campionessa di, Elisa Diche si appresta a diventare mamma per la seconda volta a maggio del 2021. Proprio per questo, la 38enne ha raccontato sulle pagine del Corriere della Sera che dirà arrivederci allae addio all’Olimpiade di Tokyo, posticipata dalla pandemia di Covid-19. “Di fronte all’incertezza di un’Olimpiade ancora in bilico, ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore – ha proseguito Diche sarebbe stata tra i papabili per il ruolo di portabandiera ...