Nuovo Dpcm: Conte attende nuovi dati, poi la riunione con le forze di Governo (Di lunedì 2 novembre 2020) Nessuna riunione in programma stasera tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il presidente del Consiglio, prima di adottare il Nuovo Dpcm allo studio, vorrebbe infatti analizzare i nuovi dati di domani e l’aggiornamento della curva epidemiologica da parte dell’Istituto superiore di sanità. Lo riporta l’AdnKronos. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Nessunain programma stasera tra il premier Giuseppee i capidelegazione delledi maggioranza. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il presidente del Consiglio, prima di adottare ilallo studio, vorrebbe infatti analizzare idi domani e l’aggiornamento della curva epidemiologica da parte dell’Istituto superiore di sanità. Lo riporta l’AdnKronos.

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Gismondo: 'Devastante riprogrammare vita ogni settimana' - msn_italia : Nuovo Dpcm, Conte parla alle Camere. Verso coprifuoco nazionale alle 21 - njallfood : Ma quindi questo nuovo dpcm che dice?? -