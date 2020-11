Mattarella in videoconferenza con Bonaccini e Toti. Dal presidente l’invito ad una più ampia collaborazione fra le Istituzioni. Il governatore emiliano: “Invertire la curva è la priorità” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Questa mattina ho sentito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essermi collegato da remoto. Condivido pienamente il suo auspicio di collaborazione fra tutte le Istituzioni: ora più che mai serve mettere da parte appartenenze politiche o geografiche per pensare al bene del Paese”. E’ quanto ha scritto su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo l’incontro online con il capo dello Stato. “Fermare il contagio e invertire la curva pandemica è la priorità – scrive ancora il governatore emiliano -: serve lavorare uniti, a maggior ragione oggi”. “Voglio ringraziare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) “Questa mattina ho sentito ildella Repubblica, Sergio, dopo essermi collegato da remoto. Condivido pienamente il suo auspicio difra tutte le: ora più che mai serve mettere da parte appartenenze politiche o geografiche per pensare al bene del Paese”. E’ quanto ha scritto su Facebook ildella Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano, dopo l’incontro online con il capo dello Stato. “Fermare il contagio e invertire lapandemica è la priorità – scrive ancora il-: serve lavorare uniti, a maggior ragione oggi”. “Voglio ringraziare il ...

ZenatiDavide : Mattarella a colloquio con Bonaccini e Toti per richiamare le Regioni: “Vostro ruolo è decisivo per combattere la p… - Sydwerehere : Questa mattina Toti ha incontrato in videoconferenza Bonaccini e un quasi ottantenne non indispensabile: Sergio Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella videoconferenza Covid, il Presidente Mattarella in videoconferenza con i vertici della Conferenza delle regioni SavonaNews.it Mattarella a colloquio con Bonaccini e Toti per richiamare le Regioni: “Vostro ruolo è decisivo per combattere la pandemia di coronavirus”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto lunedì mattina un colloquio con il presidente e il vice-presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. L’inco ...

Covid: “Grazie a Mattarella per averci ascoltato”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo “Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver incontrato in videoconferenza il ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto lunedì mattina un colloquio con il presidente e il vice-presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. L’inco ...Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo “Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver incontrato in videoconferenza il ...