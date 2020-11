Malattia Gigi Proietti, di che cosa è morto il grande attore (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri notte si è spento il grandissimo attore romano Gigi Proietti a causa di una Malattia che lo debilitava da tempo. In tarda serata, ieri, è giunta la notizia che Gigi Proietti era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un malore cardiaco. Quando lo hanno saputo, i suoi fan hanno sperato che l’attore … L'articolo Malattia Gigi Proietti, di che cosa è morto il grande attore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri notte si è spento il grandissimoromanoa causa di unache lo debilitava da tempo. In tarda serata, ieri, è giunta la notizia cheera stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un malore cardiaco. Quando lo hanno saputo, i suoi fan hanno sperato che l’… L'articolo, di cheilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitinterno : Gigi Proietti morto, malattia, età, carriera, funerali, dove era ricoverato, figli - dottiosi : Gigi Proietti è morto: era ricoverato a Roma per una malattia cardiaca- - iside50 : Gigi Proietti è morto: era ricoverato a Roma per una malattia cardiaca- - Carmenciaramel : Gigi Proietti è morto: era ricoverato a Roma per una malattia cardiaca- - FRitrovo : Se ne va ad 80 anni Gigi #Proietti . È morto per una malattia cardiaca. Come vedete non si muore solo di Covid. Non… -