Gigi Proietti è morto, addio al grande mattatore del teatro italiano (Di lunedì 2 novembre 2020) L'attore romano era ricoverato a Roma a Villa Margherita per problemi cardiaci: lascia la moglie Sagitta, due figlie, e una eredità di interpretazioni e sketch entrati nel cuore del pubblico

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - TweetNotizie : Carlo Verdone ricorda Gigi Proietti: «Alberto Sordi diceva: 'È il migliore sul palcoscenico'» - itsmc17 : RT @lnclt_dulac: Mi sveglio. Apro Twitter. Leggo della morte di Gigi Proietti. Chiudo Twitter. Immergo la faccia nel cuscino. Piango. -