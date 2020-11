Droga, il Covid non ferma i pusher: 28enne fermato mentre cede dose a cliente (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante le prescrizioni anti-Covid, prosegue l’attività di vendita degli stupefacenti alla “rotonda dello spaccio” a San Nicola la Strada (Caserta), dove le forze dell’ordine arrestano con cadenza quasi quotidiana spacciatori soprattutto africani, alcuni finiti in manette anche cinque volte, ma poi puntualmente rimessi in libertà e tornati a spacciare. A finire agli arresti questa volta è stato un 28enne del Gambia, pusher già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio dello Stato; i poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Caserta sapevano che il 28enne continuava a spacciare cercando di muoversi maggiormente, ma avendo sempre come base operativa la rotonda ubicata a San Nicola la Strada su viale Carlo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante le prescrizioni anti-, prosegue l’attività di vendita degli stupefacenti alla “rotonda dello spaccio” a San Nicola la Strada (Caserta), dove le forze dell’ordine arrestano con cadenza quasi quotidiana spacciatori soprattutto africani, alcuni finiti in manette anche cinque volte, ma poi puntualmente rimessi in libertà e tornati a spacciare. A finire agli arresti questa volta è stato undel Gambia,già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio dello Stato; i poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Caserta sapevano che ilcontinuava a spacciare cercando di muoversi maggiormente, ma avendo sempre come base operativa la rotonda ubicata a San Nicola la Strada su viale Carlo ...

