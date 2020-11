"Ti ha creato e paga lo stipendio a tua moglie". Gaffe di Toti, Selvaggia Lucarelli da brividi: tira in ballo Berlusconi (Di domenica 1 novembre 2020) Tiro al bersaglio contro Giovanni Toti, per l'infelice tweet con cui ha spiegato la ratio della proposta di limitare la circolazione degli over-70 nel nuovo dpcm contro il coronavirus, obiettivo evitare un lockdown. Il punto è che il governatore della Liguria ha definito gli over-70 "persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Inutili le scuse di Toti, ribadite molte volte in pochi minuti: il massacro è iniziato. E a questo massacro prende parte anche Selvaggia Lucarelli, che tira in ballo Silvio Berlusconi, un over-70 appunto. "Uno dei tanti anziani che per te possono essere sacrificabili ha creato te professionalmente in Mediaset (e politicamente in Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Tiro al bersaglio contro Giovanni, per l'infelice tweet con cui ha spiegato la ratio della proposta di limitare la circolazione degli over-70 nel nuovo dpcm contro il coronavirus, obiettivo evitare un lockdown. Il punto è che il governatore della Liguria ha definito gli over-70 "persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Inutili le scuse di, ribadite molte volte in pochi minuti: il massacro è iniziato. E a questo massacro prende parte anche, cheinSilvio, un over-70 appunto. "Uno dei tanti anziani che per te possono essere sacrificabili hate professionalmente in Mediaset (e politicamente in Forza ...

"Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate", scrive Toti. E la Lucarelli commenta: "Uno dei tanti anziani che per te possono essere sa ...

