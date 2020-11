Migranti, Lampedusa sotto assedio. A quando un Dpcm contro gli sbarchi? (Di domenica 1 novembre 2020) E' una giornata impegnativa. Dalle parti di Lampedusa, ad esempio. sbarchi su sbarchi, senza fine. Quasi una beffa del destino. Mentre il premier Giuseppe Conte si prepara a sfornare uno dei suoi innumerevoli Dpcm - che non è mai l'ultimo della serie - per imporre restrizioni agli italiani, si registra un incredibile afflusso di barconi e barchini nell'isola siciliana. Sembra che il Covid faccia da calamità. Eppure arrivano tutti ammassati - assembrati si dice nel loro caso? - e senza mascherine, ovviamente. Al ministro Lamorgese prima o poi qualcuno dovrà chiederne il conto, perche quelle immagini fanno male proprio a chi è chiamato a fare sacrifici in Patria. Non ne possiamo più e lo diciamo ad alta voce, sembra una beffa che il nostro popolo non merita di subire. Urge un ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) E' una giornata impegnativa. Dalle parti di, ad esempio.su, senza fine. Quasi una beffa del destino. Mentre il premier Giuseppe Conte si prepara a sfornare uno dei suoi innumerevoli- che non è mai l'ultimo della serie - per imporre restrizioni agli italiani, si registra un incredibile afflusso di barconi e barchini nell'isola siciliana. Sembra che il Covid faccia da calamità. Eppure arrivano tutti ammassati - assembrati si dice nel loro caso? - e senza mascherine, ovviamente. Al ministro Lamorgese prima o poi qualcuno dovrà chiederne il conto, perche quelle immagini fanno male proprio a chi è chiamato a fare sacrifici in Patria. Non ne possiamo più e lo diciamo ad alta voce, sembra una beffa che il nostro popolo non merita di subire. Urge un ...

