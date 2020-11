Covid in Campania, oggi 3.860 positivi e tre morti: crescono anche ricoveri e terapie intensive (Di domenica 1 novembre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Nel primo giorno di novembre, infatti, il Covid mette a segno il quarto record consecutivo e fa registrare 3.860 nuovi positivi su 21.785... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 novembre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in. Nel primo giorno di novembre, infatti, ilmette a segno il quarto record consecutivo e fa registrare 3.860 nuovisu 21.785...

SkyTG24 : Covid Campania, muore in ospedale Salerno: parenti aggrediscono medico. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli in centinaia protestano contro le restrizioni #napoli - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, GARANTIRE LA LEGALITÀ. VARARE UN PIANO SOCIO-ECONOMICO DI SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE La mia dichiar… - MaurizioFuochi : RT @riktroiani: 8 Maggio 2020 De Luca: 'Campania sanità modello per l'Italia'. Oggi: Non ci sono neanche i percorsi covid/non covid. Ma c… - CantoStefano : RT @04Carmen20: “Se negli ospedali non si riesce a fare un percorso #Covid, che non ha costi, qualche problema c’è” #Moretti : “il problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Bollettino 1 novembre: oggi 29.907 e 208 morti. Lombardia e Campania le regioni più colpite

Le regioni più colpite sono la Lombardia con più di 8.600 positivi, seguita da Campania e Toscana. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati segnalati 8.607 nuovi contagi e 54 morti. Secondo il boll ...

Non è L'Arena, Massimo Giletti esplode contro il presidente De Luca: "Dice solo cazz***"

La situazione degli ospedali in Campania è disastrosa, ben lontana dal “modello ... non ha percorsi separati per i malati di Covid e quelli non Covid. Al Pronto Soccorso, i pazienti non affetti dal ...

Le regioni più colpite sono la Lombardia con più di 8.600 positivi, seguita da Campania e Toscana. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati segnalati 8.607 nuovi contagi e 54 morti. Secondo il boll ...La situazione degli ospedali in Campania è disastrosa, ben lontana dal “modello ... non ha percorsi separati per i malati di Covid e quelli non Covid. Al Pronto Soccorso, i pazienti non affetti dal ...