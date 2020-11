Covid-19, gli scienziati al governo inglese: aggiungere Vitamina D al pane e al latte (Di domenica 1 novembre 2020) Gli scienziati inglesi chiedono al governo di Boris Johnson di aggiungere Vitamina D a cibi comuni come pane e latte per aiutare la lotta contro il Covid-19. Della importanza della Vitamina D nella ... Leggi su globalist (Di domenica 1 novembre 2020) Gliinglesi chiedono aldi Boris Johnson diD a cibi comuni comeper aiutare la lotta contro il-19. Della importanza dellaD nella ...

Il numero dei positivi al COVID oggi ad Ispica è salito a 57 casi. Due persone si trovano ricoverate in ospedale, gli altri 55 contagiati sono in isolamento domiciliare ...

Pizzarotti guida la rivolta dei sindaci, lettera appello a Conte: “Sostegni per gestire la pandemia nei Comuni”

Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...

