Serie A, Bologna-Cagliari 3-2. L’Atalanta vince a Crotone. Pari tra Inter e Parma (Di sabato 31 ottobre 2020) Serie A, i risultati di sabato 31 ottobre 2020. vince l’Atalanta, Pari Inter. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 31 ottobre 2020. Nella prima sfida della sesta giornata successo dell’Atalanta in casa del Crotone. Alle 18 l’Inter non va oltre il 2-2 contro il Parma. Nell’anticipo serale il Bologna supera 3-2 il Cagliari. Serie A, i risultati di sabato 31 ottobre Di seguito i risultati di Serie A di sabato 31 ottobre 2020, sfide valide per la sesta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Crotone-Atalanta 1-2Inter-Parma ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)A, i risultati di sabato 31 ottobre 2020.l’Atalanta,. ROMA –A, i risultati di sabato 31 ottobre 2020. Nella prima sfida della sesta giornata successo dell’Atalanta in casa del. Alle 18 l’non va oltre il 2-2 contro il. Nell’anticipo serale ilsupera 3-2 ilA, i risultati di sabato 31 ottobre Di seguito i risultati diA di sabato 31 ottobre 2020, sfide valide per la sesta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Atalanta 1-2...

MundoNapoli : Serie A, il Bologna batte in rimonta il Cagliari - GianniVaretto : RT @SkySport: BOLOGNA-CAGLIARI 3-2 Risultato finale ? ?#JoaoPedro (15') ?#Barrow (45') ?#Simeone (47') ?#Soriano (52') ?#Barrow (56') ? Se… - marinabeccuti : Serie A: il Bologna rimonta il Cagliari e vince per 3-2 - Torinogranatait : Serie A: il Bologna rimonta il Cagliari e vince per 3-2 - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Bologna-Cagliari finisce 3 a 2: decide doppietta di Barrow #bologna-cagliari -