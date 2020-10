È morto Sean Connery

Leggi su bufale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ci sono notizie che non vorremmo confermare: èrientra tra queste. Ma è successo, come conferma la BBC.era un attore amatissimo, una personalità eclettica arrivata al cinema a 25 anni dopo una vita attivissima di mille lavori, una breve carriera nella Marina Militare Britannica spezzata da motivi di salute, sport e teatro. Vincitore di un Oscar, due Bafta e 3 Golden Globe, volto storico di James Bond, futuristico cacciatore di taglie in Zardoz e immortale guerriero in Highlander, padre di Indiana Jones nell’omonima, non ci basterebbe un solo coccodrillo per ricordare il suo contributo ai più svariati generi del cinema e della televisione. Ed è proprio nella fantascienza e nel fantastico che...