AGI - Giuseppe Conte definisce "molto preoccupanti" i Dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ieri hanno fornito una fotografia dei contagi da Covid 19 in Italia. "L'impennata della curva", non nasconde il presidente del Consiglio, inquieta il governo, che sta valutando se adottare nuove ancora più misure restrittive rispetto a quelle introdotte con il decreto della presidenza del Consiglio del 24 ottobre. Nel mirino la scuola e la didattica in presenza messa fortemente "a rischio" dalla crescita dei contagi. Intervistato dal direttore del 'Foglio' Claudio Cerasa in occasione della festa del quotidiano, il premier assicura poi di aver dato il suo via libera alla costituzione di un organo parlamentare cui affidare il confronto tra maggioranza e opposizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Dati Conte: "Dati preoccupanti, scuole a rischio" AGI - Agenzia Italia Lockdown, il locale di Cremona costretto a chiudere alle 18: «Caro Conte, ecco il nostro scontrino a zero euro»

Torna Cibo a Regola d’Arte: il 6 novembre Conte e Bottura apriranno la tre giorni digitale in diretta streaming

E allora ci siamo detti che forse un senso ce l’ha ... Interloquiremo poi con esponenti delle istituzioni, a cominciare dal premier Giuseppe Conte, che aprirà venerdì la tre giorni intervistato in ...

