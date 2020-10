Silvia Toffanin | è morta sua madre Gemma Parison | aveva 92 anni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Èoggi, 29 ottobre 2020, ladi, 92di cui gli ultimi passati a lottatr contro il morbo di Parkinson. Éoggi, 29 ottobre 2020, ladi, all'età di 92: la mamma della conduttrice di Verissimo soffriva da tempo del morbo di Parkinson che alla fine non è riuscito a sconfiggere. La notizia è stata diffusa dall'ANSA.era di origini australiane ma si era trasferita presto in Italia: la sua famiglia era andata a vivere nel Veneto, in provincia di Vicenza per la precisione a Cartigliano, ...