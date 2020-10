Legnano | tre ore di coda per un tampone | È come una lotteria

(Di giovedì 29 ottobre 2020), Milano,, 29 ottobre 2020 - «Sono stata inmartedì dalle 11 alle 13 e poi sono stati rimandata indietro . Oggi, ieri per chi legge, ndr, mia figlia ed io ci abbiamo riprovato. Siamo qui ...

aclegnano : Testa e carattere, il Legnano conquista tre punti d’oro - leftiscooler : @MastriTina @MPSkino Semplice: non li votiamo. A Varese c’è il centrosinistra. Nell’ultimo turno delle amministrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano tre

IL GIORNO

Un abete tagliato male finì sul ponte e travolse Renato Fontanella Assolta l’altra persona per non aver commesso il fatto ...Al “drive in” nel vecchio ospedale la coda delle auto è interminabile: quasi tutti sono genitori che accompagnano i figli al test per tornare a scuola ...