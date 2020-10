"In tempi non sospetti". Striscia, una bomba sulla Gregoraci e Briatore: quel "documento" che risale al 2019 (Di giovedì 29 ottobre 2020) In questi momenti drammatici, al tempo della pandemia, c'è ancora tempo e voglia di parlare di argomenti più leggeri. Uno di questi, è il presunto contratto post-matrimoniale firmato da Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, che tra le clausole ne vedrebbe una che impone alla showgirl di non farsi vedere sui giornali con altri uomini per tre anni dal giorno della separazione. E di questo caso se ne è occupata anche Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione in onda su Canale 5 mercoledì 28 ottobre. Il tg satirico, infatti, rilancia le dichiarazioni di Alfonso Signorini di qualche tempo fa, lo stesso Signorini che ora conduce il Grande Fratello Vip a cui sta prendendo parte la Gregoraci. "Elisabetta ha un contratto post-matrimoniale con Briatore", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) In questi momenti drammatici, al tempo della pandemia, c'è ancora tempo e voglia di parlare di argomenti più leggeri. Uno di questi, è il presunto contratto post-matrimoniale firmato da Elisabettacon Flavio, che tra le clausole ne vedrebbe una che impone alla showgirl di non farsi vedere sui giornali con altri uomini per tre anni dal giorno della separazione. E di questo caso se ne è occupata anchela Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione in onda su Canale 5 mercoledì 28 ottobre. Il tg satirico, infatti, rilancia le dichiarazioni di Alfonso Signorini di qualche tempo fa, lo stesso Signorini che ora conduce il Grande Fratello Vip a cui sta prendendo parte la. "Elisabetta ha un contratto post-matrimoniale con", ...

