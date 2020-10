Fontanini | “solidarietà agli esercizi commerciali in difficoltà”

Leggi su udine20

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Desidero esprimere la mia solidarietà a tutti gliche in questo momento stanno facendo i conti con provvedimenti governativi che ancora una volta tano con l’accetta territori e settori profondamente diversi, dimostrando che non si è imparato nulla dalla drammatica situazione della scorsa primavera e soprattutto andando a punire chi si era organizzato per affrontare l’autunno in sicurezza”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro. “Ma il mio pensiero, in questi giorni, va soprattutto ai tanti bambini che non potranno più frequentare, almeno nel prossimo periodo, la Ludoteca Bianconiglio Playland, gestita con passione, serietà e nel rispetto di tutti gli accorgimenti imposti dalla situazione che stiamo vivendo”. “Non posso che augurare alla ...