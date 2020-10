AmaSanremo | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 ottobre 2020)sono previste per, il programma condotto da Amadeus che “sostituisce” Sanremo Giovani? In tutto sono previsti cinque appuntamenti con la trasmissione condotta dal direttore artistico del Festival di Sanremo. La prima puntata andrà in onda il 29 ottobre 2020; l’ultima giovedì 26 novembre 2020. A che ora? Sempre alle ore 22,45. Ogni puntata avrà unadi 50 minuti. Di seguito la programmazione su Rai 1 (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata: 29 ottobre 2020 Seconda puntata: 5 novembre 2020 Terza puntata: 12 novembre 2020 Quarta puntata: 19 novembre 2020 Quinta puntata: 26 novembre 2020 Streaming e tv Abbiamo vistosono previste per, ma dove sarà ...