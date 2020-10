Rose: “Non vogliamo fare le comparse, abbiamo sfiorato due vittorie” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marco Rose, il tecnico del Borussia Mönchengladbach, ha parlato dopo il 2-2 finale contro il Real Madrid. Queste le parole come riportato da AS: “Peccato non aver chiuso la gara, abbiamo avuto almeno due occasioni nitide per mettere in ghiaccio la partita. Lo Shakhtar è riuscito a segnare il terzo gol la scorsa partita, noi no e la differenza è tutta qui. Avremmo dovuto difendere meglio nei minuti finali ma in situazioni del genere, con tutti gli avversari in area di rigore, serve anche un pizzico di fortuna. abbiamo dimostrato sul campo quello che siamo capaci di fare, non abbiamo intenzione di fare le comparse nel girone e abbiamo sfiorato due vittorie contro due grandissime squadre”. Foto: Borussia ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marco, il tecnico del Borussia Mönchengladbach, ha parlato dopo il 2-2 finale contro il Real Madrid. Queste le parole come riportato da AS: “Peccato non aver chiuso la gara,avuto almeno due occasioni nitide per mettere in ghiaccio la partita. Lo Shakhtar è riuscito a segnare il terzo gol la scorsa partita, noi no e la differenza è tutta qui. Avremmo dovuto difendere meglio nei minuti finali ma in situazioni del genere, con tutti gli avversari in area di rigore, serve anche un pizzico di fortuna.dimostrato sul campo quello che siamo capaci di, nonintenzione dilenel girone edue vittorie contro due grandissime squadre”. Foto: Borussia ...

