"Lockdown totale in Francia e parziale in Germania". Macron e Merkel fanno da apripista? Il timore per l'Italia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emmanuel Macron fa quello che gli altri evitano di fare: annuncia il Lockdown fino all'1 dicembre. "Ho deciso che, a partire da venerdì, bisogna tornare al Lockdown che ha fermato il virus", ha detto il presidente francese in un discorso alla nazione, precisando che "tutto il territorio nazionale è coinvolto"dalla misura. Solo "le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare e, come in primavera, i francesi potranno uscire per lavorare, andare ad appuntamenti medici, a dare assistenza, a fare la spesa o prendere aria". Saranno invece escluse le riunioni private e gli incontri pubblici saranno vietati. Limitazioni, queste, quasi doverose vista la crescita esponenziale dei contagi in Francia. Provvedimento simile, ma più light, quello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emmanuelfa quello che gli altri evitano di fare: annuncia ilfino all'1 dicembre. "Ho deciso che, a partire da venerdì, bisogna tornare alche ha fermato il virus", ha detto il presidente francese in un discorso alla nazione, precisando che "tutto il territorio nazionale è coinvolto"dalla misura. Solo "le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare e, come in primavera, i francesi potranno uscire per lavorare, andare ad appuntamenti medici, a dare assistenza, a fare la spesa o prendere aria". Saranno invece escluse le riunioni private e gli incontri pubblici saranno vietati. Limitazioni, queste, quasi doverose vista la crescita esponenziale dei contagi in. Provvedimento simile, ma più light, quello di ...

