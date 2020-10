Incubo lockdown per i listini Ue Anche Piazza Affari sprofonda (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La pandemia da Covid-19 e i timori di nuovi lockdown in Europa pesano sui mercati del Vecchio Continente in avvio di seduta, Piazza Affari compresa. A Milano il Ftse Mib, a pochi minuti dall'avvio, e' pesante e perde il 3% a 18.090 punti, con tutti e 40 i titoli che compongono il paniere in territorio negativo e diversi cali oltre il 3%. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La pandemia da Covid-19 e i timori di nuoviin Europa pesano sui mercati del Vecchio Continente in avvio di seduta,compresa. A Milano il Ftse Mib, a pochi minuti dall'avvio, e' pesante e perde il 3% a 18.090 punti, con tutti e 40 i titoli che compongono il paniere in territorio negativo e diversi cali oltre il 3%. Segui sutaliani.it

Ora stanno vivendo lo stesso incubo, che durerà almeno per un altro mese ... La chiusura di queste attività era stata imposta al momento in cui è scattato il lockdown nazionale a inizio marzo. Da ...

In India, Indonesia e Malesia sembrano vivere lo stesso incubo dell’occidente con casi in crescita ... big data, mascherine e lockdown. Big Data, mascherine e lockdown In Giappone la mascherina è ...

