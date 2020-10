Guardia di Finanza sequestra più di 100 mila dispositivi sanitari nel napoletano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel napoletano la Guardia di Finanza ha sequestrato più di 100mila mascherine e visiere anti-Covid non a norma. Arzano, sequestrate 140mila mascherine e visiere non a norma su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nelladihato più di 100mascherine e visiere anti-Covid non a norma. Arzano,te 140mascherine e visiere non a norma su Notizie.it.

