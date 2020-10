È morto Pino Scaccia | storico inviato Rai

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Raffaello Binelli Il giornalista aveva 74 anni. Da settimane era ricoverato in una struttura della Capitale per coronavirus. Per la Rai era statoin prima linea in tutto il mondo e si era occupato, in Italia, di mafia e terrorismo Si è spento a Roma il giornalista, 74 anni, ex corrispondente Rai. Da settimane era ricoverato in un ospedale della Capitale per coronavirus.sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni, per la tv di Stato seguì la prima Guerra nel Golfo, la fine dell’Unione Sovietica, il sanguinoso conflitto nell'ex Jugoslavia, le guerre in Iraq, Afghanistan e Libia. Fu il primo reporter occidentale a entrare a Chernobil dopo il disastro nucleare. In prima linea anche su importanti temi di cronaca italiani, si occupò di mafia, ...