Anche il Trentino dice no al Dpcm e sfida Conte: bar e ristoranti restano aperti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid, Anche il Trentino sfida il governo e posticipa la chiusura di bar e ristoranti Anche il Trentino, così come l’Alto Adige, ha stabilito alcune norme anti-Covid diverse da quelle previste nell’ultimo Dpcm emanato dal governo Conte lo scorso 25 ottobre e in vigore dal giorno successivo. Il 26 ottobre scorso, infatti, il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato un’ordinanza che, tra le altre cose, posticipa la chiusura di bar e ristoranti. Invece di chiudere alle 18, così come previsto dal governo, i bar potranno abbassare le saracinesche alle 20, mentre i ristoranti potranno terminare la loro attività alle 22. Non è prevista didattica a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid,ilil governo e posticipa la chiusura di bar eil, così come l’Alto Adige, ha stabilito alcune norme anti-Covid diverse da quelle previste nell’ultimoemanato dal governolo scorso 25 ottobre e in vigore dal giorno successivo. Il 26 ottobre scorso, infatti, il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato un’ordinanza che, tra le altre cose, posticipa la chiusura di bar e. Invece di chiudere alle 18, così come previsto dal governo, i bar potranno abbassare le saracinesche alle 20, mentre ipotranno terminare la loro attività alle 22. Non è prevista didattica a ...

