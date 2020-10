Simona Ventura e Bettarini, operato il figlio: “Poco prima del dpcm..” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, poco prima del dpcm, è stato operato al ginocchio. Le parole della mamma. Simona Ventura è una mamma premurosa e molto presente. Il figlio Niccolò, due anni fa, era stato vittima di un’aggressione davanti ad una discoteca, a causa di una rissa ed era stato operato ad una … L'articolo Simona Ventura e Bettarini, operato il figlio: “Poco prima del dpcm..” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildie Stefano, pocodel, è statoal ginocchio. Le parole della mamma.è una mamma premurosa e molto presente. IlNiccolò, due anni fa, era stato vittima di un’aggressione davanti ad una discoteca, a causa di una rissa ed era statoad una … L'articoloil: “Pocodel..” proviene da www.meteoweek.com.

maylormerry : Abbiamo delle conduttrici pazzesche (Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Barbara D'Urso etc.) ma ovviame… - soloversacexme : RT @serperuta: Tutti gli anni mi faccio la stessa domanda: ma perché il #GFVIP non lo conduce Simona Ventura? - SadwxFranco : @Simo_Ventura Simona Ventura, ci mancavi solo tu a sparare cazzate. Guardare l'orticello di casa sua è peggio della… - venturi09336799 : RT @serperuta: Tutti gli anni mi faccio la stessa domanda: ma perché il #GFVIP non lo conduce Simona Ventura? - ggot____ : RT @NicKiappa: Su #Torino mi fido solo delle opinioni di Facchinetti, Marchisio, Fanpage, mia zia Carmelina che c'ha vissuto dal '70 al '95… -