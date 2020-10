Incidente in casa per Adua/Rosalinda: tutti in suo soccorso mentre la Contessa continua a mangiare (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ultimi giorni la Contessa de Blanck è finita più volte nel mirino di chi non capisce perchè spesso verso di lei, ci sia un atteggiamento da buonisti. Sia in casa che fuori dalla casa. Vi immaginate ad esempio se contro Guenda Goria le frasi aggressive non le avesse dette la Contessa dopo lo scontro con Enock, ma un altro concorrente? Ci sarebbe stato il finimondo; e invece alla De Blanck si perdona quasi tutto, anche il fatto che in casa continui a usare parole poco carine ( per non parlare delle stesse parole per le quali Fausto Leali è stato squalificato). Non solo, nelle ultime ore su Twitter, molti spettatori che questa notte stavano seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto notare l’atteggiamento poco carino della Contessa nei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ultimi giorni lade Blanck è finita più volte nel mirino di chi non capisce perchè spesso verso di lei, ci sia un atteggiamento da buonisti. Sia inche fuori dalla. Vi immaginate ad esempio se contro Guenda Goria le frasi aggressive non le avesse dette ladopo lo scontro con Enock, ma un altro concorrente? Ci sarebbe stato il finimondo; e invece alla De Blanck si perdona quasi tutto, anche il fatto che incontinui a usare parole poco carine ( per non parlare delle stesse parole per le quali Fausto Leali è stato squalificato). Non solo, nelle ultime ore su Twitter, molti spettatori che questa notte stavano seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto notare l’atteggiamento poco carino dellanei ...

INCIDENTE PER ADUA IN CASA: LA CONTESSA FA FINTA DI NULLA Mentre i ragazzi erano seduti al tavolo, hanno sentito un rumore molto forte provenire dal magazzino e sono subito corsi a vedere cosa fosse ...

Nella notte post puntata del Grande Fratello Vip l’attrice de L’onore e il rispetto è stata vittima suo malgrado di un incidente che ha preoccupato ... la Del Vesco potrebbe allontanarsi dalla casa ...

