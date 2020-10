Elisa Isoardi sbotta: “Chi mi chiama così evidentemente non sa” (Di martedì 27 ottobre 2020) Elisa Isoardi, seppur con simpatia, stavolta non è riuscita a trattenere una critica. Così, in un’intervista, si è lamentata del modo in cui la cronaca rosa ha parlato di lei negli ultimi tempi. E, sempre a proposito, ha spiegato meglio il suo rapporto con Raimondo Todaro. Elisa Isoardi: “Chi mi chiama ‘la ex di Salvini’ non sa tutto il resto“ Prima di tutto, Elisa Isoardi ha fatto il punto sul modo in cui spesso le testate giornalistiche si riferiscono a lei. Nell’intervista radiofonica a I Lunatici di Rai Radio 2, infatti, ha dichiarato: “Quando leggo i titoli in cui mi definiscono la ex di Salvini? Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020), seppur con simpatia, stavolta non è riuscita a trattenere una critica. Così, in un’intervista, si è lamentata del modo in cui la cronaca rosa ha parlato di lei negli ultimi tempi. E, sempre a proposito, ha spiegato meglio il suo rapporto con Raimondo Todaro.: “Chi mi‘la ex di Salvini’ non sa tutto il resto“ Prima di tutto,ha fatto il punto sul modo in cui spesso le testate giornalistiche si riferiscono a lei. Nell’intervista radiofonica a I Lunatici di Rai Radio 2, infatti, ha dichiarato: “Quando leggo i titoli in cui mi definiscono la ex di Salvini? Chi micosìnon sa tutto il ...

