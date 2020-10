Cast de Il Collegio 5 al via su Rai2 con graditi ritorni e new entry: anticipazioni 26 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Cast de Il Collegio 5 è pronto ad occupare il prime time del martedì sera di Rai2, salvo cambiamenti, proprio a partire da oggi, 27 ottobre. Il docu-reality macina ascolti non mancherà nemmeno al tempo del Covid portandoci indietro al 1992 alla scoperta di un tipo di scuola ben diversa da quella a cui siamo stati abituati fino a questo momento e, forse, un po’ meno rigida. Anche questa sera saranno 21 i ragazzi che varcheranno i cancelli de Il Collegio che, però, sarà il Regina Margherita di Anagni (e non più il Celana di Caprino Bergamasco), affrontando un momento storico molto delicato. Finiti i rampanti anni ’80, con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli anni ‘90 iniziano con grandi euforie, ma anche con la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilde Il5 è pronto ad occupare il prime time del martedì sera di, salvo cambiamenti, proprio a partire da oggi, 27. Il docu-reality macina ascolti non mancherà nemmeno al tempo del Covid portandoci indietro al 1992 alla scoperta di un tipo di scuola ben diversa da quella a cui siamo stati abituati fino a questo momento e, forse, un po’ meno rigida. Anche questa sera saranno 21 i ragazzi che varcheranno i cancelli de Ilche, però, sarà il Regina Margherita di Anagni (e non più il Celana di Caprino Bergamasco), affrontando un momento storico molto delicato. Finiti i rampanti anni ’80, con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli anni ‘90 iniziano con grandi euforie, ma anche con la ...

