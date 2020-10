Tra Franceska Pepe e Mila Suarez volano stracci

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roberta Damiata Scontro dai toni accesi quello tra, la prima l'accusa di averle rubato un cachet per un servizio fotografico, mentre lale consiglia di trovarsi un altro fidanzato famoso La vita disembra essere piena di punti oscuri o per meglio dire di zone d’ombra difficili da decifrare. Con la sua ironia pungente, il sorriso e una dose di faccia tosta, tutto quello che dice questa ex concorrente del Grande Fratello Vip non si sa mai se sia realtà, come la sua storia d'amore con Vittorio Sgarbi. Un’altra riprova questa sera a Live non è la d’Urso quando si trova in collegamento conche in un’intervista a Nuovo tv aveva ...