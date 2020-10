Infortunio Bonucci: arriva il report ufficiale, ecco quando rientrerà (Di lunedì 26 ottobre 2020) Infortunio Bonucci – È arrivato l’aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore centrale della Juventus è uscito anzitempo dal campo ieri sera nella sfida interna contro l’Hellas Verona in seguito ad un risentimento muscolare mentre scattava in avanti per contendere il pallone prima, e impostare poi una ripartenza bianconera. Bonucci ha accusato un fastidio e ha chiesto subito il cambio. Infortunio Bonucci: arriva il report ufficiale, ecco quando rientrerà Fortunatamente gli esami svolti nella giornata di oggi hanno escluso lesioni muscolari per il difensore della Juventus e della Nazionale. Il ... Leggi su giornal (Di lunedì 26 ottobre 2020)– Èto l’aggiornamentosulle condizioni di Leonardo. Il difensore centrale della Juventus è uscito anzitempo dal campo ieri sera nella sfida interna contro l’Hellas Verona in seguito ad un risentimento muscolare mentre scattava in avanti per contendere il pallone prima, e impostare poi una ripartenza bianconera.ha accusato un fastidio e ha chiesto subito il cambio.ilrientrerà Fortunatamente gli esami svolti nella giornata di oggi hanno escluso lesioni muscolari per il difensore della Juventus e della Nazionale. Il ...

