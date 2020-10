Filippo Bisciglia un aiuto ai ristoratori | L’iniziativa per il trasporto | Video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Filippo Bisciglia, conduttore amato di Tempation Island, ha espresso la sua approvazione verso l’iniziativa di Gabriele Parpiglia nell’aiuto ai ristoratori. In questo momento di crisi finanziaria, dovuta alla pandemia di Covid-19, i lavoratori di questo settore ne stanno risentendo in modo drastico. C’è bisogno di rimboccarsi le maniche e dare sostegno concreto a chi da tempo non riesce più a riprendersi ed ora, con il nuovo Dpcm, dovrà chiudere prima di cena. Questa scelta ha sviluppato nelle persone una gran paura di come arrivare a fine mese, così i personaggi con tanti follower hanno deciso di rendersi disponibili in ogni modalità. Filippo Bisciglia un aiuto ai ristoratori Il nuovo Decreto, ... Leggi su giornal (Di lunedì 26 ottobre 2020), conduttore amato di Tempation Island, ha espresso la sua approvazione verso l’iniziativa di Gabriele Parpiglia nell’ai. In questo momento di crisi finanziaria, dovuta alla pandemia di Covid-19, i lavoratori di questo settore ne stanno risentendo in modo drastico. C’è bisogno di rimboccarsi le maniche e dare sostegno concreto a chi da tempo non riesce più a riprendersi ed ora, con il nuovo Dpcm, dovrà chiudere prima di cena. Questa scelta ha sviluppato nelle persone una gran paura di come arrivare a fine mese, così i personaggi con tanti follower hanno deciso di rendersi disponibili in ogni modalità.unaiIl nuovo Decreto, ...

NikitaTalema : La mia vita è un pendolo che oscilla incessantemente tra l'essere Filippo Bisciglia e Gemma Galgani. - itsmc17 : RT @ToniaPeluso: In questo momento Tommaso un po’ Filippo Bisciglia, un po’ Diaco, un po’ Barbara D’Urso, un po’ la Palombelli. Io sono est… - troiaemotiva : RT @ToniaPeluso: In questo momento Tommaso un po’ Filippo Bisciglia, un po’ Diaco, un po’ Barbara D’Urso, un po’ la Palombelli. Io sono est… - _artofmoments : RT @ToniaPeluso: In questo momento Tommaso un po’ Filippo Bisciglia, un po’ Diaco, un po’ Barbara D’Urso, un po’ la Palombelli. Io sono est… - giorgia_ava : RT @ToniaPeluso: In questo momento Tommaso un po’ Filippo Bisciglia, un po’ Diaco, un po’ Barbara D’Urso, un po’ la Palombelli. Io sono est… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia Temptation Island, Sofia: “Sono tornata con Alessandro”, il grazie alla Elia Gossip e TV Temptation Island, Sofia: “Sono tornata con Alessandro”, il grazie alla Elia

Per questa coppia è tornata la serenità e a dare una nuova conferma ci pensa la Calesso. Dopo il reality delle tentazioni, tra lei e Antonella continua a esserci una grande amicizia ...

Temptation Island finito, giornalista: “Alessia Marcuzzi ha avuto paura”

Alessia Marcuzzi, giornalista rivela: "Ha temuto di essere stata contagiata dal covid-19" Tanti le personalità del mondo dello spettacolo che hanno ...

Per questa coppia è tornata la serenità e a dare una nuova conferma ci pensa la Calesso. Dopo il reality delle tentazioni, tra lei e Antonella continua a esserci una grande amicizia ...Alessia Marcuzzi, giornalista rivela: "Ha temuto di essere stata contagiata dal covid-19" Tanti le personalità del mondo dello spettacolo che hanno ...