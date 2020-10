Corteo a Napoli contro le chiusure | oltre duemila in piazza | cori contro De Luca e Conte

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella serata di ieri alcune centinaia di persone si sono radunate a, nell’area diVanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti, per protestarei provvedimenti del governo e della Regione Campania per il covid19. “Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown” è il cartello che circa trenta di loro tengono in mano nel corso di un sit in in via Scarlatti, protestando per la chiusura dei locali alle 18 e per il crollo del lavoro di attività come le palestre. I manifestanti scandiscono “libertà, libertà“. L’area – nel quartiere Vomero – è stata presidiata da molte camionette delle forze dell’ordine. I manifestanti ...