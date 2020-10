Best Panettone of The World 2020 | l’oro assoluto è Veneto

Leggi su yeslife

(Di lunedì 26 ottobre 2020) È padovana il migliordel mondo. Francesco Luni medaglia d’oro: “Un riconoscimento importante per il nostro territorio” Erano oltre 300 i professionisti in gara, con delegazioni che arrivavano, fra gli altri Paesi, da Cina, Giappone, America e Spagna ieri alla competizione “of the” tenutosi a CineCittà. Il concorso internazionale sul … L'articoloof The, l’oroproviene da YesLife.it.