Atalanta-Ajax, Gasperini: “Partita difficile” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Ajax: “Dispiace non avere a disposizione de Roon”. BERGAMO – Vigilia di Atalanta-Ajax per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha presentato in conferenza stampa la sfida contro gli olandesi, in programma alle 18.55 di martedì 27 ottobre 2020. Atalanta-Ajax, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Sfida che per l’Atalanta potrebbe essere decisiva per il futuro del girone: “Affrontiamo una squadra che attacca con molti uomini – ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – dovremo essere bravi a contrastare la loro forza ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La conferenza stampa di Gian Pieroalla vigilia di: “Dispiace non avere a disposizione de Roon”. BERGAMO – Vigilia diper Gian Piero. Il tecnico della Dea ha presentato in conferenza stampa la sfida contro gli olandesi, in programma alle 18.55 di martedì 27 ottobre 2020., la conferenza stampa di Gian PieroSfida che per l’potrebbe essere decisiva per il futuro del girone: “Affrontiamo una squadra che attacca con molti uomini – ha detto Gian Pieroin conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – dovremo essere bravi a contrastare la loro forza ...

_SiGonfiaLaRete : #Atalanta, Gasperini: “Non siamo in difficoltà. Ajax modello per noi” - calciomercatoit : #AtalantaAjax, le parole di #Gasperini alla vigilia: 'Dopo una sconfitta si guarda agli errori, loro squadra in for… - Notiziedi_it : Atalanta all’esame Ajax, Gasperini “Ma non è decisiva” - sportli26181512 : Gasperini: 'De Roon non ci sarà, ma niente alibi. Vogliamo vincere': Gasperini: 'De Roon non ci sarà, ma niente ali… - Gazzetta_it : #Atalanta, #Gasperini prima della partita contro l'#Ajax: 'De Roon non ci sarà ma niente alibi' -