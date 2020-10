ANTICICLONE persistente a novembre? Non tutto è perduto

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ottobre volge al termine esi può dire ma non che sia stato un mese noioso. Le condizioni meteo climatiche hanno rispettato i dettami stagionali, proponendoci spesso maltempo, spesso freddo, purtroppo le piogge alluvionali ma anche giornate di bel tempo. Anticipando i bilanci – in attesa che i dati confutino la sensazione generale – possiamo affermare che abbiamo vissuto un mese autunnale, probabilmente più freddo del normale e localmente nettamente più piovoso della media (al di là della terribile alluvione che ha sconvolto alcune zone del Piemonte e della Liguria). Ora, tra l’altro, siamo in attesa dell’ultimo peggioramento mensile dopodiché dovremo iniziare a concentrarci su altri argomenti. Il meteo potrebbe cambiare pesantemente già verso il 6-7 ...