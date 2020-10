Anche Renzi cotro Conte: Dpcm va cambiato, mi ha colpito Franceschini… (Di lunedì 26 ottobre 2020) Matteo Renzi chiede di correggere il Dpcm, in particolare nelle norme che riguardano "ristoranti, luoghi della cultura e sport". Nella sua enews il leader di Iv si dice sorpreso delle parole di Dario Franceschini a sostegno delle chiusure e afferma: "Servono le `4T': tamponi rapidi, terapie intensive, trasporti e tracciamento. E queste cose dipendono dalle istituzioni, non dai cittadini".Per Renzi "va bene rinunciare a molte libertà per il virus. Ma chiudere i luoghi di cultura e di sport è, invece, un errore: è più facile contagiarsi sulla metropolitana che a teatro. E la chiusura dei ristoranti alle 18 è tecnicamente inspiegabile, sembra un provvedimento preso senza alcuna base scientifica. A cena il Covid fa più male che a pranzo? E per chi si era attrezzato valgono le stesse regole? Ci ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Matteochiede di correggere il, in particolare nelle norme che riguardano "ristoranti, luoghi della cultura e sport". Nella sua enews il leader di Iv si dice sorpreso delle parole di Dario Franceschini a sostegno delle chiusure e afferma: "Servono le `4T': tamponi rapidi, terapie intensive, trasporti e tracciamento. E queste cose dipendono dalle istituzioni, non dai cittadini".Per"va bene rinunciare a molte libertà per il virus. Ma chiudere i luoghi di cultura e di sport è, invece, un errore: è più facile contagiarsi sulla metropolitana che a teatro. E la chiusura dei ristoranti alle 18 è tecnicamente inspiegabile, sembra un provvedimento preso senza alcuna base scientifica. A cena il Covid fa più male che a pranzo? E per chi si era attrezzato valgono le stesse regole? Ci ...

