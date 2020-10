Tennis e Covid, lettera di un liceale: “Manca la concretezza delle azioni che lo studio non può dare” (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNocera Inferiore (Sa) – Suona come un manifesto di passione per lo sport, ma anche di sofferenza per tutti gli adolescenti alle prese con gli stop imposti dal Covid e dalle ordinanze, la lettera con la quale un giovane Tennista di Nocera Inferiore, Gerardo Maccauro, rispondendo ad una petizione virtuale, ha spiegato al sindaco Manlio Torquato il significato di non poter più frequentare la scuola Tennis, chiusa a causa di un’ordinanza con la quale il primo cittadino ha vietato l’ingresso nei parchi pubblici, compresa Villa Maria in cui la scuola Tennis Helios Polisportiva Lamberti, è ospitata. Il giovane Tennista e studente liceale spiega il valore del Tennis e di uno sport ( non di contatto) che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNocera Inferiore (Sa) – Suona come un manifesto di passione per lo sport, ma anche di sofferenza per tutti gli adolescenti alle prese con gli stop imposti dale dalle ordinanze, lacon la quale un giovaneta di Nocera Inferiore, Gerardo Maccauro, rispondendo ad una petizione virtuale, ha spiegato al sindaco Manlio Torquato il significato di non poter più frequentare la scuola, chiusa a causa di un’ordinanza con la quale il primo cittadino ha vietato l’ingresso nei parchi pubblici, compresa Villa Maria in cui la scuolaHelios Polisportiva Lamberti, è ospitata. Il giovaneta e studentespiega il valore dele di uno sport ( non di contatto) che ...

