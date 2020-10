Oggi ennesimo Dpcm anti-Covid, si ipotizza stop ai ristoranti e bar dopo le 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Dovrebbe essere varato Oggi l'ennesimo Dpcm anti-Covid. Tanti i dubbi sul tavolo di Palazzo Chigi. Ieri il Consiglio dei ministri ha subito una serie di stop and go a causa delle resistenze di alcuni governatori. Ma anche per dare il tempo ai ministeri competenti di verificare i profili economici dei ristori per le categorie più colpite dalla nuova stretta e per avviare il confronto con le forze parlamentari e con le Regioni. Tra i nodi da sciogliere, lo stop per i ristoranti alle 18, il divieto di spostarsi tra Regioni e la Dad al 100%. La bozza del Dpcm, in via di definizione, a cui sta lavorando il governo, prevede tra l'altro che "a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Dovrebbe essere varatol'. Ti dubbi sul tavolo di Palazzo Chigi. Ieri il Consiglio dei ministri ha subito una serie diand go a causa delle resistenze di alcuni governatori. Ma anche per dare il tempo ai ministeri competenti di verificare i profili economici dei ristori per le categorie più colpite dalla nuova stretta e per avviare il confronto con le forze parlamentari e con le Regioni. Tra i nodi da sciogliere, loper i ristoralle 18, il divieto di spostarsi tra Regioni e la Dad al 100%. La bozza del, in via di definizione, a cui sta lavorando il governo, prevede tra l'altro che "a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ...

