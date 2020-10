“Non ti avvicinare!”. Ballando con le stelle, scintille tra Mariotto e Gilles Rocca: un gesto, quello di Guillermo, che ha fatto impazzire il concorrente (Di domenica 25 ottobre 2020) È successo davvero di tutto a Ballando con le stelle. Ma la cosa che più ha destato preoccupazione, per Milly quantomeno, è stata la lite tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca. Il battibecco tra i due è nato dopo l’ultima esibizione dell’attore e regista. Un sensuale tango con la maestra Lucrezia Lando, tramesso nella sesta puntata del varietà di Rai Uno in onda sabato 24 ottobre 2020. Una performance che non è piaciuta più di tanto allo stilista venezuelano, che ha giudicato la coreografia del tutto priva di anima e contenuto. Il 54enne ha espresso il proprio giudizio mentre dava una controllatina al telefono. Su tutte le furie Gilles, che è letteralmente sbottato in diretta: “Guardami, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) È successo davvero di tutto acon le. Ma la cosa che più ha destato preoccupazione, per Milly quantomeno, è stata la lite tra. Il battibecco tra i due è nato dopo l’ultima esibizione dell’attore e regista. Un sensuale tango con la maestra Lucrezia Lando, tramesso nella sesta puntata del varietà di Rai Uno in onda sabato 24 ottobre 2020. Una performance che non è piaciuta più di tanto allo stilista venezuelano, che ha giudicato la coreografia del tutto priva di anima e contenuto. Il 54enne ha espresso il proprio giudizio mentre dava una controllatina al telefono. Su tutte le furie, che è letteralmente sbottato in diretta: “Guardami, non ...

serperuta : @zitellacongatti Le ha detto ieri notte 'sei il mio porto sicuroh' E lei, fingendo il torcicollo per non avvicinare… - mymoonjjong_ : yanan non avvicinare più la faccia in quel modo per favore - ferrix88 : @to4sterbath Se stai bene fai solo attenzione a non avvicinare persone fragili. Se le hai in casa chiuditi in stanza in attesa del test -

Ultime Notizie dalla rete : “Non avvicinare” La lettura della Bibbia come nutrimento dello spirito e dell'anima Fortune Italia