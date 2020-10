Covid | Ricciardi | coprifuoco inutile | meglio lockdown locali

(Di domenica 25 ottobre 2020) 'Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest'estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane per intervenire. Servono chiusure, anche ...

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Il Messaggero, ha affermato: «Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest’estate per adeguare il ...«Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest'estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane per intervenire. Servono chiusure locali, anche regi ...