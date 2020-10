Tragico incidente in Corso Trieste, morta l’atleta Serena Greco: lascia due bambine (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ Serena Greco la donna morta nel Tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, a Roma. lascia il marito e due bimbe piccole. incidente in Corso Trieste: dinamica ancora da chiarire Lo scontro mortale è avvenuto poco dopo le 16:00 in Corso Trieste, in prossimità dell’incrocio semaforico con via Nomentana. Oltre allo scooter su cui viaggiava Serena, un Piaggio Liberty, sono rimasti coinvolti nello scontro una moto guidata da un uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice rosso, una Suzuki Swift, un camioncino Piaggio e, secondo alcuni testimoni, anche un’auto grigia che sarebbe poi fuggita dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) E’la donnanelavvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, a Roma.il marito e due bimbe piccole.in: dinamica ancora da chiarire Lo scontrole è avvenuto poco dopo le 16:00 in, in prossimità dell’incrocio semaforico con via Nomentana. Oltre allo scooter su cui viaggiava, un Piaggio Liberty, sono rimasti coinvolti nello scontro una moto guidata da un uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice rosso, una Suzuki Swift, un camioncino Piaggio e, secondo alcuni testimoni, anche un’auto grigia che sarebbe poi fuggita dopo ...

